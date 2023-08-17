Смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость за 6 месяцев в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За шесть месяцев в Тульской области смертность почти в 2,5 раза превысила рождаемость. Данную статистику опубликовал Туластат.

Так, в январе - июне в регионе родились 4575 человека, а 11219 жителей — скончались. Естественная убыль населения составила 6644 человека. Таким образом, число умерших туляков превысило количество родившихся примерно в 2,45 раза.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся сократилось на 127 человек, а умерших — на 2254.