В Донском росгвардейцы остановили пьяного водителя автомобиля

В Донском росгвардейцы задержали пьяного мужчину, управлявшего транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который шаткой походкой подошел к автомобилю, сел за руль и начал движение. Стради порядка тут же проследовали за иномаркой и заметили, что машина нарушает правила дорожного движения и создает опасность для других.

Когда водитель автомобиля заметил, что на его преследуют, то остановился на обочине. Правоохранители побеседовали с мужчиной и почувствовали резкий запах алкоголя.

Для дальнейшего разбирательства 48-летний гражданин был передан прибывшим инспекторам ГИБДД. В отношении него составлен административный протокол по статье 12.8.1 КоАП РФ.