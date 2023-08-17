В ДТП на трассе в Щекинском районе пострадали три человека Фото: соцсети

В Щекинском районе на 239-м км автодороги М-2 «Крым» утром 17 августа произошло ДТП. Там примерно в 5:30 столкнулись две легковушки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, 21-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Exeed VX, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя, которых госпитализировали в больницу с различными травмами, и 26-летняя женщина пассажир автомобиля Exeed, которй оказали медицинскую помощь на месте происшествия.