Жителя Тульской области приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство сожительницы в лесу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Тульской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Установлено, что 29 апреля 2023 года 38-летний подсудимый вместе и его 39-летняя сожительница находились около лесного массива, расположенного в Заокском районе. В один момент между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник нанес женщине множество ударов руками и ногами в голову.

От полученных повреждений пострадавшая потеряла сознание, а мужчина побежал на железнодорожную станцию и попросил дежурного вызвать скорую помощь. После того как медики осмотрели женщину и обнаружили на ней телесные повреждения подсудимый рассказала, что она несколько раз падала из-за возможного высокого давления.

9 мая 2023 года потерпевшая скончалась в больнице, а ее сожитель признался в содеянном.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.