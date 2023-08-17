Во время пожара в многоквартирном доме в Липках пострадал 45-летний мужчина

Во время пожара в многоквартирном доме в Киреевском районе пострадал 45-летний мужчина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 августа в 1:41 в многоквартирном жилом доме на улице Лермонтова в городе Липки Киреевского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 12 минут и эвакуировать 9 жильцов. Однако в результате пожара пострадал 45-летний мужчина. Он получил ожоги конечностей и отравился продуктами горения.

Также в одной из квартир сгорел диван, а сама она закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.