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НовостиСпорт17 августа 2023 7:28

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ставпец перешёл в ярославский «Шинник»

В прошлом сезоне за оружейников он сыграл 24 матча
Михаил КОРЕНЮГИН
Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ставпец перешёл в ярославский «Шинник»

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ставпец перешёл в ярославский «Шинник»

Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ставпец перешёл в ярославский «Шинник». Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне 34-летний футболист провел 24 матча в составе оружейников, но результативными действиями не отличился. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 200 000 евро.

В новом клубе Александр будет получать около 300 тысяч рублей в месяц.