Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ставпец перешёл в ярославский «Шинник»

Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ставпец перешёл в ярославский «Шинник». Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне 34-летний футболист провел 24 матча в составе оружейников, но результативными действиями не отличился. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 200 000 евро.

В новом клубе Александр будет получать около 300 тысяч рублей в месяц.