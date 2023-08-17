25 августа в Туле откроется выставка «Лев и Жюль. Толстой и Верн в комиксах» Фото: материалы пресс-служб

25 августа в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.», расположенном на улице Металлистов в Туле, состоится открытие выставки «Лев и Жюль. Толстой и Верн в комиксах». Об этом сообщает пресс-служба музей-усадьба «Ясная Поляна».

В экспозиции будут представлены различные предметы из фондов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включая иллюстрации к повести «Холстомер» и рассказу «После бала», а также редкие издания романов Жюля Верна из личной библиотеки писателя. Один из интересных элементов – это копии рисунков Льва Толстого, созданных для романа Верна «Вокруг света за 80 дней», предоставленные Государственным музеем Л. Н. Толстого в Москве, а также копии иллюстраций к прижизненному французскому изданию этого же произведения, переданные Жан-Полем Декиссом – кинорежиссером, писателем и основателем Дома-музея Жюля Верна в Амьене (Франция).

Особое внимание будет уделено комиксам, которые посвящены произведениям обоих классиков. Эта часть экспозиции будет состоять из работ современных французских художников-комиксистов Алекси Нэма, Сержа Микели и Гвендаля Лёмерсье, которые основаны на четырех романах Жюля Верна. Все эти работы представлены в цифровой коллекции яснополянского музея. Кроме этого, музей также представит комиксы, созданные молодыми тульскими авторами – участниками проекта «Толстой без бороды», которые основаны на повестях и рассказах Льва Толстого.

Открытие выставки состоится в 16:00. Она будет работать до 25 сентября 2023 года.

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