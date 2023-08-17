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НовостиПроисшествия17 августа 2023 6:53

В Туле бывший сотрудник полиции развратил 13-летнюю девочку

Мужчину приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле бывший сотрудник полиции развратил 13-летнюю девочку

В Туле бывший сотрудник полиции развратил 13-летнюю девочку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший сотрудник полиции, проживающий в Туле, признан виновным в «Половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По предварительной информации, в феврале 2023 года 21-летний мужчина развратил девочку, которой на тот момент еще не исполнилось даже четырнадцати лет.

Суд приговорил подсудимого к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.