В Туле бывший сотрудник полиции развратил 13-летнюю девочку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший сотрудник полиции, проживающий в Туле, признан виновным в «Половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По предварительной информации, в феврале 2023 года 21-летний мужчина развратил девочку, которой на тот момент еще не исполнилось даже четырнадцати лет.

Суд приговорил подсудимого к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.