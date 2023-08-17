В Тульском регионе растет спрос на приставку Wink+ от «Ростелекома»

С этим устройством пользователю открыт контент видеосервиса Wink везде, где есть интернет. Причем доступ в Сеть может быть предоставлен любым провайдером, а подключение и настройку можно осуществить самостоятельно по Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 25 Мбит/с).

Елена Пронькина, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Свыше ста тысяч семей в Тульской области уже подключили наш видеосервис Wink, и количество пользователей постоянно растет. Популярность продукта обусловлена не только высоким качеством услуги, но и разнообразием функционала. Например, приставка Wink+ удобна для тех, кто постоянно в разъездах, но хочет, чтобы привычный формат телевидения и киноколлекция были всегда под рукой. Устройство можно брать с собой на дачу, в командировку или на отдых. Оно функционирует по всей стране и подстраивается под текущий часовой пояс. При этом сохраняются и дополнительные опции: “Управление просмотром”, “Родительский контроль”, “Караоке” и другие».

Приставка Wink+ представляет собой компактный внешний блок, который служит командным центром и работает на операционной системе Android. Телевизор выступает в качестве проектора, на который устройство транслирует контент платформы. К учетной записи можно подключить до пяти различных устройств. Мощный процессор и достаточное количество памяти приставки гарантирует быструю и бесперебойную работу. Также в комплект оборудования входит тактильно комфортный пульт лаконичного дизайна. С его помощью можно управлять не только приставкой, но и телевизором. Для удобства поиска нужного контента и более быстрого ввода символов на пульте предусмотрены специальные кнопки.

Владельцам умной колонки VK Капсулы с виртуальным помощником Маруся “Ростелеком” предлагает новинку — Bluetooth-пульт для приставки Wink+ c голосовым управлением. А наличие гироскопа в пульте позволяет осуществлять навигацию на экране ТВ-приставки при помощи курсора (аэромыши).

София Александрова, жительница Тулы:

«Мы настолько привыкли к нашему Wink, что для нас теперь даже немыслимо смотреть обычное телевидение. Приобрели в рассрочку сразу две приставки Wink+. Одну поставили родителям на дачу, а другую берем с собой, когда уезжаем из дома в отпуск или командировку. Сервисом пользуется вся наша семья: дети любят петь в караоке, родители слушают аудиокниги, а мы с мужем смотрим кино. Причем умная система уже знает наши предпочтения, и сама предлагает нам подходящий контент».

До 3 сентября «Ростелеком» предлагает подключить подписку Wink 5в1 на специальных условиях. Первые 14 дней предоставляются всего за один рубль, а далее стоимость составит 399 рублей в месяц. В подписку входят фильмы и сериалы от Wink, more.tv, START, Amediateka, viju+, а также пакет «Караоке». С Wink 5в1 пользователю станут доступны 55 тысяч фильмов и 181 телеканал.

Для того, чтобы начать пользоваться Wink, нужно скачать приложение на устройство и пройти регистрацию на сайте сервиса или в приложении. Далее – оформить подходящую подписку.

Подробную информацию о сервисе Wink можно получить на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.