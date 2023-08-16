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НовостиПроисшествия16 августа 2023 14:25

В деревне Тихвинка под Тулой две девочки перевернулись на электросамокате

Одной из них потребовалась госпитализация в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В деревне Тихвинка под Тулой две девочки перевернулись на электросамокате

В деревне Тихвинка под Тулой две девочки перевернулись на электросамокате

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В деревне Тихвинка Ленинского района Тулы днем 15:20 августа произошло ДТП. Там примерно в 15:20 две девочки перевернулись на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 14-летняя девочка, управляя электросамокатом KIRIN, не справилась с управлением транспортного средства и совершила опрокидывание, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель, которой оказали медицинскую помощь на месте происшествия, и 14-летняя девушка-пассажир, которую госпитализировали в больницу с различными травмами.