В Арсеньевском районе обезвредили две мины и два взрывателя времени ВОВ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 16 августа в деревне Часовня Арсеньевского района сотрудники группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы обезвредили две минометные мины калибром 50 миллиметров и два взрывателя времен Великой Отечественной войны.

В связи с этим жителям Тулы и области напоминают о правилах безопасности при обнаружении взрывных устройств:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.