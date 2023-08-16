В Богородицке пьяный водитель автомобиля Subaru сбил 40-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В Богородицке на Заводском проезде вечером 18 августа произошло ДТП. Там примерно в 18:05 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- Лишенный права управления транспортными средствами 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,2 мг/л) и управляя автомобилем Subaru Forester, сбил 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.