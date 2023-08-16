В Новомосковске безработная женщина воспользовалась найденной банковской картой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Новомосковске с заявлением обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что оставила банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание 11 тысяч 278 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступницы. Ею оказался безработная 31-летняя женщина, которая которая отплатила покупки в магазинах найденной картой.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).