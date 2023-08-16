В ДТП в Ефремовском районе пострадали два пассажира автомобиля Renault Фото: материалы пресс-служб

В Ефремовском районе на 311-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 15 августа произошло ДТП. Там примерно в 14:40 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 57-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan AD, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении автомобилю Renault Logan, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Renault — женщина 45 и 24 лет. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.