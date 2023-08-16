Двум жителям Заокского района вынесли приговор за незаконную вырубку деревьев в лесопарковой зоне Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин, проживающий в Заокском районе, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц, в особо крупном размере).

Установлено, что в лесопарковой зоне особо защитного участка леса Нечаевского в Заокском районе незаконно вырубили 12 сосен различного возраста и размера. Данные действия неустановленных лиц причинили ущерб министерству природных ресурсов и экологии Тульской области на общую сумму более 350 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимый от 1 годам 8 месяцев до 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому.