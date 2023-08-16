Жительница Одоевского района украла 50 тысяч рублей с карты своей тети Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Одоевском районе с заявлением обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что через мобильное приложение банка с её карты списали 50 тысяч 393 рубля.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к преступлению причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В дальнейшем данная версия подтвердилась. 32-летняя племянница племянница потерпевшей призналась в содеянном.

Злоумышленница воспользовалась смартфоном тети, получила доступ к мобильному банковскому приложению и перевела денежные средства на свой счет.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.