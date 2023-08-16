В Ленинском районе Тулы жителя «Христианской ассоциации служения осужденным» порезали из-за очереди в баню Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ленинском районе Тулы, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданина с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2023 года 57-летний обвиняемый поссорился с жителем «Христианской ассоциации служения осужденным» в деревне Зайцево. Причиной конфликта стало нарушением 45-летним потерпевшим очередности посещения бани и неуважительного отношения к сожительнице обвиняемого.

В результате словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой злоумышленник взял нож и нанес им несколько ударов в туловище оппонента. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение в полученными повреждениями, имеющими медицинский критерий тяжкого вреда здоровью.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.