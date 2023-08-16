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НовостиОбщество16 августа 2023 10:06

В Туле сотрудники Госавтоинспекции пресекли 240 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов

С 1 по 10 августа 2023 года проводилось профилактическое мероприятие
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле сотрудники Госавтоинспекции пресекли 240 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов

В Туле сотрудники Госавтоинспекции пресекли 240 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции в Туле с 1 по 10 августа провели профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого проверяли транспортные средства, осуществляющих пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В ходе мероприятия инспекторы провели 74 сплошные проверки пассажирского транспорта, в рамках которых пресечено 240 нарушений ПДД РФ, совершенных водителями данной категории.

В результате к административной ответственности были привлечены 86 водителей:

– 24 человека за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта (по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ);

- 8 водителей за управление транспортным средством без тахографа/с неисправным тахографом (по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ);

- 51 гражданина управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых движение транспортного средства запрещено (по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ);

- 3 человека а управление транспортным средством, лишенным права управления транспортными средствами (по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ);

Помимо этого, 8 автобусов помещены на специализированную стоянку.