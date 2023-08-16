В Новомосковске росгвардейцы задержали агрессивную посетительницу больницы Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии задержали посетительницу больницы, которая угрожала медицинскому персоналу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардецйы находились на маршруте патрулировали и в один момент получили сообщение о срабатывание тревожной сигнализации в одном из лечебных учреждений Новомосковска. Сотрудники незамедлительно прибыли на месте и выяснили, что ходе словесного конфликта 41-летняя посетительницы напала на доктора и стала ему угрожать, а после скрылась в неизвестном направлении.

Сотрудники ведомства чуть позже задержали подозреваемую и передали её полицейским для дальнейшего разбирательства.