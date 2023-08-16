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НовостиОбщество16 августа 2023 9:43

4 полицейских из Тулы привлекли к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения

В 2022 году стражи порядка не указали в декларациях полные данные о своих доходах
Михаил КОРЕНЮГИН
4 полицейских из Тулы привлекли к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения

4 полицейских из Тулы привлекли к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что четыре сотрудника УМВД России по Туле представили неполные сведения о своих о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. Они не указали ряд счетов в банках и не полностью указали сведения о доходах, имуществе.

Прокурор внес начальнику УМВД России по Туле представление. По результатам его рассмотрения стражей порядка привлекли к дисциплинарной ответственности. На данный момент сотрудники полиции уже предоставили уточняющие сведения.