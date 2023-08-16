Житель Узловой подозревается в покушении на убийство семилетней падчерицы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный отдел по городу Узловая расследуется уголовного дело в отношении 46-летнего мужчина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Тульской области.

Установлено, что 9 августа 2023 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в поселке Дубовка. В ходе конфликта со своей семилетней падчерицей, мужчина нанес ей множественные удары руками и ногами по туловищу, верхним и нижним конечностям.

Когда мать девочки пришла домой, то увидела телесные повреждения у ребенка и сразу же вызвала полицию и бригаду скорой помощи. Ребенка госпитализировали в больницу, сейчас её жизни ничего не угрожает.

В данный момент проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Злоумышленнику збрана мера пресечения в виде заключения под стражу.