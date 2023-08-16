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НовостиОбщество16 августа 2023 8:18

Владимир Селищев назначен заместителем председателя Тульского областного суда

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путина
Михаил КОРЕНЮГИН
Заместителем председателя Тульского областного суда назначен Владимир Селищев

Заместителем председателя Тульского областного суда назначен Владимир Селищев

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Селищева на пост заместителя председателя Тульского областного суда. Соответствующий опубликовали на портале правовой информации.

Владимир Витальевич работает в Тульском областном суде с 2009 года. Он является редседателем судебного состава судебной коллегии по гражданским делам. В общей сложности в судебной системе Владимир Селищев работает более 20 лет.

С апреля 2017 года он занимал должность заместителя председателя Тульского областного суда, а четыре года назад был избран председателем Совета судей Тульской области.