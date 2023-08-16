Владимир Селищев назначен заместителем председателя Тульского областного суда

Заместителем председателя Тульского областного суда назначен Владимир Селищев

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Селищева на пост заместителя председателя Тульского областного суда. Соответствующий опубликовали на портале правовой информации.

Владимир Витальевич работает в Тульском областном суде с 2009 года. Он является редседателем судебного состава судебной коллегии по гражданским делам. В общей сложности в судебной системе Владимир Селищев работает более 20 лет.

С апреля 2017 года он занимал должность заместителя председателя Тульского областного суда, а четыре года назад был избран председателем Совета судей Тульской области.