Суд на три месяца закрыл хинкальную в Туле после проверки Роспотребнадзора Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Советской на 90 дней закрыли организацию общественного питания «Хинкальный дом Кинто». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

В ходе проверки кафе специалисты Роспотребнадзора обнаружили ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, работа на сырье осуществлялась без цифрового деления, не соблюдались правила мытья и дезинфекции продуктов, отсутствовали разрешенные дезинфицирующие средства. Также в общепите не осуществляли производственный контроль за качеством и безопасностью продукции, а персонал допускался к работе без медицинских книжек и гигиенического обучения.

В связи с нарушениями, создающими угрозу для жизни и здоровья людей, суд постановил работу заведения. Также владельцу организации сообщили, что в случае нарушения требований судебного пристава виновных лиц могут привлечь к административной ответственности.