Туляк заплатит штраф за фотографию с нацисткой символикой Фото: соцсети

В Туле 37-летнего мужчину привлекли к ответственности за экстремизм. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкстремиZм-71».

Житель Зареченского района на своей странице социальной сети разместил фотографию со своими друзьями, на которой присутствует нацистская символика. Тем самым он нарушил ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ.

В результате суд признал виновным мужчину и назначил ему наказание в виде штрафа. Материалы экстремисткого характера нарушитель уже удалил.

Стоит отметить, что за повторное нарушение ему может грозить уголовная ответственность по ст. 282.4 УК РФ.