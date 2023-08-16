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НовостиПроисшествия16 августа 2023 7:29

Туляк заплатит штраф за фотографию с нацисткой символикой

Материалы экстремистского характера мужчина уже удалил
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк заплатит штраф за фотографию с нацисткой символикой

Туляк заплатит штраф за фотографию с нацисткой символикой

Фото: соцсети

В Туле 37-летнего мужчину привлекли к ответственности за экстремизм. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкстремиZм-71».

Житель Зареченского района на своей странице социальной сети разместил фотографию со своими друзьями, на которой присутствует нацистская символика. Тем самым он нарушил ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ.

В результате суд признал виновным мужчину и назначил ему наказание в виде штрафа. Материалы экстремисткого характера нарушитель уже удалил.

Стоит отметить, что за повторное нарушение ему может грозить уголовная ответственность по ст. 282.4 УК РФ.