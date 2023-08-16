В Алексине мужчина попытался пронести нож на судебное заседание Фото: материалы пресс-служб

15 августа в Алексине мужчина попытался пронести складной нож на судебное заседание. Об этом сообщает бъединенная пресс-служба судебной системы и УСД в Тульской области.

На входе в здание судебный пристав перечислил вещи, которые запрещено приносить с собой. Нарушитель сказал, что ничего из перечисленного у него нет, но в результате с помощью портативного металлообнаружителя в кармане был найден складной нож.

Приставы составили административный протокол по статье 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Мужчине грозит штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.