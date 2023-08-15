В 2024 году в Туле появится новое молодежное пространство «Самовар» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле появится творческое молодежное пространство «Самовар». Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Так, данном объект будет располагаться в доме №45 по улице Октябрьской. В нем организуют помещение для проведения занятий и мастер-классов, видеостудию и выставочное пространство.

Объем финансирования молодежного пространства составляет 45 миллионов рублей. Открыть «Самовар» планируют уже в 2024 году.