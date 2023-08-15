В деревне Ямны под Тулой сгорела баня и часть двухэтажного дома Фото: соцсети

В тульской деревне Ямны днем 15 августа произошел пожар. Там загорелись баня и двухэтажный дом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-служба регионального управления МЧС, на место происшествия прибыли 5 пожарных расчетов и автолестница. Площадь загоревшихся здания составила 49 квадратных метров. В данный момент открытое горение уже ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал. Баня сгорела полностью, а в доме — второй этаж.