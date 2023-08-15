16 августа в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 84, 84-а, 84 к.1; ул. Осташева, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.); Пролетарская набережная, 5-16;
с 9:00 до 17:00 - ул. Курковая, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Луначарского, 69, 176; ул. Советская, 96; ул. Ак. Обручева, 2, 2-а; ул. 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2, 3-а, 4; ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.); 2-й Волоховский пр-зд, 2-20 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. 2-я Волоховская, 6, 8, 10, 20; п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 24-40 (чётн.); ул. Л. Толстого, 25; ул. Лесная, 26-30 (чётн.), 15, 17;
с 9:30 до 14:00 - п. Михалково: ул. Волжская, 2; 1-й Лихвинский пр-зд, 17; ул. Сафонова, 12-а; ул. Казанская, 1-5 (нечётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 11; 9-й Лихвинский пр-зд, 28-а.