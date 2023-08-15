Кому в Туле отключат газ 16 августа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

15 августа с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №51 по улице Гастелло, дома №8 на Театральном переулке, дома №2/28 по улицам М. Горького/Галкина и дома №10/151 по улицам Калинина/Плеханова, а с 13:00 до 17:00 - дома №1 по улице Макаренко, подъезд №1.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.