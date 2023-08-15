В исправительную колонию в Новомосковске через забор пытались перебросить телефон Фото: материалы пресс-служб

В исправительную колонии в Новомосковске неизвестные пытались незаконно передать телефон заключенным. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Во время патрулирования территории ИК-6 сотрудники учреждения пресекли попытку переброса полиэтиленового свертка с запрещенными предметами через ограждение. Внутри изъятой посылки находился аккуратно упакованный смартфон с USB- проводом.

По данному факту сотрудники колонии проводят служебную проверку. Лица, причастные к происшествию, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.