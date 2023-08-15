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НовостиОбщество15 августа 2023 12:45

Губернатор Алексей Дюмин подарил тульским медикам 33 служебных автомобиля

Машины уже распределены между 14 больницами, большинство из которых – районные
Михаил КОРЕНЮГИН
Губернатор Алексей Дюмин подарил тульским медикам 33 служебных автомобиля

Губернатор Алексей Дюмин подарил тульским медикам 33 служебных автомобиля

Фото: материалы пресс-служб

15 августа Губернатор Алексей Дюмин передал учреждениям здравоохранения Тульской области 33 служебных автомобиля «Лада Нива», которые уже распределили между 14 больницами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Машины будут использовать для доставки пациентов в медучреждения, а врачей - на дом к больным. Также на них будут перевозить биологические материалы на исследования и доставлять лекарства жителям отдаленных районов.

Министр здравоохранения Тульской области сообщил, что с 2023 по 2025 год в Тульскую область поступит 96 автомобилей, а всего за 5 лет работы регион получит 401 легковой транспорт.