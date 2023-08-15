В Тульской области нашли редкие несъедобные грибы Фото: соцсети

В лесу в Тульской области любители тихой охоты нашли необычные грибы. Об этом они сообщил в социальных сетях.

В комментариях к посту грибники рассказали, что это пизолитус красильный. У гриба небольшая ножка и крупная шляпка, а внутри он золотистого цвета. Стоит отметить, что данный вид считается несъедобным.

Чаще всего он встречается в Европейской части России, на Кавказе, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке летом, а также в начале осени.