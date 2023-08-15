В Туле пьяный мужчина украл два мобильных телефона у собутыльников
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратились 52-летний мужчина и 41-летняя женщина. Они рассказали, что после совместного распития алкогольных напитков со знакомым, у них пропали телефоны.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудника правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 49-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.