Движение по всему Московскому путепроводу в Туле планируют открыть к середине сентября Фото: материалы пресс-служб

Рабочее движение по всей ширине проезжей части Московского путепровода в Туле планируют открыть к середине сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент там выполнены все монолитные работы с несущим конструкциями, а сейчас ведется подготовка подходов к мостовому сооружению перед устройством асфальтобетонного покрытия. Строительная готовность объекта оценивается практически в 85%. Подрядчик работает круглосуточно в три смены.

По словам замглавы городской администрации, срок пуска рабочего движения по контракту был декабрь, таким образом, работы будут завершены на три месяца раньше. После пуска рабочего движения будут проводиться финальные работы, которые его не ограничат.