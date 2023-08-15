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НовостиСпорт15 августа 2023 11:19

Тульская команда заняла второе место на этапе первенства России по картингу

Тренером тульской картинговой команды является Михаил Кузнеченко
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская команда заняла второе место на этапе первенства России по картингу

Тульская команда заняла второе место на этапе первенства России по картингу

Фото: материалы пресс-служб

С 11 по 14 августа в Республике Татарстан прошел пятый этап первенства России по картингу. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, в личном зачете тульские спортсмены заняли следующие места:

- класс «OK-Junior»: Егор Талдыкин (4 место), Андрей Лось (6 место), Михаил Шалашников (18 место);

- Класс «Супер Мини»: Федор Седельников (10 место).

Также Tula Karting Racing Team в командном зачете заняла второе место.