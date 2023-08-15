Тульская команда заняла второе место на этапе первенства России по картингу Фото: материалы пресс-служб

С 11 по 14 августа в Республике Татарстан прошел пятый этап первенства России по картингу. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, в личном зачете тульские спортсмены заняли следующие места:

- класс «OK-Junior»: Егор Талдыкин (4 место), Андрей Лось (6 место), Михаил Шалашников (18 место);

- Класс «Супер Мини»: Федор Седельников (10 место).

Также Tula Karting Racing Team в командном зачете заняла второе место.