Туляк предстанет перед судом за незаконный оборот наркотический средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ленинском районе Тулы, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, 34-летний обвиняемый с января по май 2023 года вырастил 8 растений конопли в арендованном им квартире, расположенной в деревне Варваровка. После мужчина сорвал их листья, высушил и хранил в указанном помещении. Общий вес запрещенного средства составил 184,3 грамма. Преступные действия злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент уголовно дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.