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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:36

В Туле на Московском шоссе грузовой автомобиль врезался в дерве

Информация о происшествии в ГИБДД не поступала
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на Московском шоссе грузовой автомобиль врезался в дерве

В Туле на Московском шоссе грузовой автомобиль врезался в дерве

Фото: соцсети

В Туле на Московском шоссе утром 15 августа произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает городской информационный центр.

Так, мужчина, управляя автомобилем «Газель», не убедился в безопасности маневра, съехал в кювет и врезался в дерево. Также во время аварии от транспорта отсоединился фургон.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Как сообщили в тульской Госавтоинспекции, информация о происшествии в ГИБДД не поступала.