В Туле на Московском шоссе грузовой автомобиль врезался в дерве Фото: соцсети

В Туле на Московском шоссе утром 15 августа произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает городской информационный центр.

Так, мужчина, управляя автомобилем «Газель», не убедился в безопасности маневра, съехал в кювет и врезался в дерево. Также во время аварии от транспорта отсоединился фургон.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Как сообщили в тульской Госавтоинспекции, информация о происшествии в ГИБДД не поступала.