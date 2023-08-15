15 августа часть Зареченского округа Тулы осталась без воды из-за аварии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произошло в 11:00.

Так, подача холодной воды прекратилась в доме №43, 45, 47 и 49 по улице Литейная, №57 по улице Луначарского, №12а по улице Арсенальная, а также в частном секторе на улицах Штыковая и Литейная.

Сами аварийно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица Литейная, дом №17а.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.