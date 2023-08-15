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НовостиОбщество15 августа 2023 9:34

Юная жительница Тулы приняла участие в шоу «Вундеркинд»

Елизавета Войнова занимается цирковым искусством с трех лет и является призером всемирной цирковой олимпиады
Михаил КОРЕНЮГИН
Юная жительница Тулы приняла участие в шоу «Вундеркинд»

Юная жительница Тулы приняла участие в шоу «Вундеркинд»

Фото: материалы пресс-служб

10-летняя жительница Тулы Елизавета Войнова приняла участие в шоу «Вундеркинды». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Лиза попала в шоу благодаря своему уникальному таланту - укрощение стальных колец. Она занимается цирковым искусством с трех лет и является призером всемирной цирковой олимпиады.

Стоит отметить, что звездными гостями нового выпуска стали Анатолий Цой и Анита Цой. Они не смогли отгадать талант девочки. В связи с этим вундеркинды заработали 50 тысяч рублей.