Юная жительница Тулы приняла участие в шоу «Вундеркинд» Фото: материалы пресс-служб

10-летняя жительница Тулы Елизавета Войнова приняла участие в шоу «Вундеркинды». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Лиза попала в шоу благодаря своему уникальному таланту - укрощение стальных колец. Она занимается цирковым искусством с трех лет и является призером всемирной цирковой олимпиады.

Стоит отметить, что звездными гостями нового выпуска стали Анатолий Цой и Анита Цой. Они не смогли отгадать талант девочки. В связи с этим вундеркинды заработали 50 тысяч рублей.