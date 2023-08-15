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НовостиЗдоровье15 августа 2023 9:55

Коронавирус в Тульской области: 3 новых случая заболевания за прошедшую неделю

Показатель заболеваемости сильно упал
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 3 новых случая заболевания за прошедшую неделю

Коронавирус в Тульской области: 3 новых случая заболевания за прошедшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за прошедшую неделю от коронавируса, по данным с 7по 13 августа 13 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 187 737 человек.

При этом госпитализировали в тяжелом состоянии одного жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 193 180 человек.

Недельная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.