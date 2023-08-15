Туляка приговорили к 6 годам лишения свободы за убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в мае 2023 года 45-летний подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения на придомовой территории, расположенной на улице Демидовской в Туле. В один момент между ним и знакомым возник конфликт на почве личной неприязни, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес мужчине один удар в грудь. Потерпевший скончался по месту своего жительства от полученной травмы.

Суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.