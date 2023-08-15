В Туле на улице Металлургов закрыли палатку с шаурмой из-за кишечной инфекции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле у посетителя организации общественного питания ИП Маммедов И.Н.о., расположенной на улице Металлургов, зафиксировали острую кишечную инфекцию. В связи с этим управление Роспотребнадзора провело санитарно-эпидемиологическое расследование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра объекта специалисты обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Там не соблюдались требования, предъявляемые к мытью и дезинфекции посуды, не было разрешенных дезинфицирующих средств. Помимо этого, в общепите не осуществляется производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции, а также отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции.

Выявленные нарушения создают угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней. Работа общепита была приостановлена до устранения нарушений, а материалы о временном запрете деятельности направлены в суд для рассмотрения.