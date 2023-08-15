В Туле в Учетном переулке с 16 августа по 1 ноября ограничат остановку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле в Учетном переулке временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с ремонтными работами на дорожном покрытии ограничение будет действовать с 16 августа по 1 ноября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.

Напомним, с 18 августа по 10 сентября в Туле по улицам Ползунова, Ленина, Гоголевской и Сойфера и в Центральном переулке ограничат движение транспорта.