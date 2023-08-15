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НовостиПроисшествия15 августа 2023 7:01

В Туле на улице 9 Мая безработный мужчина украл алкоголь из магазина

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице 9 Мая безработный мужчина украл алкоголь из магазина

В Туле на улице 9 Мая безработный мужчина украл алкоголь из магазина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратился управляющий одного из местных магазинов. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице 9 Мая, украли алкогольную продукцию.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 31-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.