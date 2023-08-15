В Туле на улице 9 Мая безработный мужчина украл алкоголь из магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратился управляющий одного из местных магазинов. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице 9 Мая, украли алкогольную продукцию.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 31-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.