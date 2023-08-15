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НовостиОбщество15 августа 2023 6:47

В Тульской области выявлено 1472 случая гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области выявлено 1472 случая гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

В Тульской области выявлено 1472 случая гриппа и ОРВИ на прошедшей недели

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрирован 1472 случая гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога 55% и ниже уровня предыдущей недели на 1%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Конкретно в оружейной столице зарегистрировано 714 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 42%. В целом заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

По результатам лабораторных за истекшую неделю грипп А и В не зарегистрирован.