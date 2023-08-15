15 августа несколько жителей Привокзального округа Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48 и 50 по улице Оружейная, №3 и 4 по улице Седова и №13 по улице 9 Мая.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица 9 Мая, дом №13.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.