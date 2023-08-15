45 человек пострадали и 3 погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 41 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 7 по 13 августа, 45 человек пострадали и 3 погибли. При этом среди 8 ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 8 детей.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 17. На втором месте наезды на пешеходов - 7, далее съезды с дороги и наезды на велосипедистов - 6 и 4. Также зафиксировано два опрокидывания и один наезд на препятствие.

Напомним, в 48 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 31 июля по 6 августа, 63 человека пострадали и 3 погибли.