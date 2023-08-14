Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 14:26

В ДТП в Ленинском районе Тулы пострадали две женщины

Аволедли на машине Lada не справилась с управлением и съехала в кювет
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Ленинском районе Тулы пострадали две женщины

В ДТП в Ленинском районе Тулы пострадали две женщины

Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе Тулы на 181 километре автодороги М-2 «Крым» утром 13 августа произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 29-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, не справилась с управлением и совершила съезд в левый походу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и 62-летняя женщина-пассажир легковушки. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.