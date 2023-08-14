В массовом ДТП в Новомосковске пострадал четырехлетний пассажир автомобиля Renault Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на Рязанском шоссе вечером 12 августа произошло ДТП. Там примерно в 18:30 столкнулись три транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Так, 35-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ-2217»,совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находилась 31-летняя женщина. Далее легковушка столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21041», под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала четырехлетний мальчик-пассажир автомобиля Renault. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой. В момент аварии он находился в детском удерживающем устройстве.