В Липках двое мужчин украли оставленный в магазине кошелек местного жителя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Липках с заявлением обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что потерял кошелек в магазине, расположенном на улице Советской, а когда вернулся, его уже не было. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности преступников. Ими оказались двое мужчину 47 и 45 лет, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.